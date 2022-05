Rio de Janeiro

Madrasta suspeita de envenenar enteados é presa em Sulacap

Enteado dela, de 16 anos, foi internado no domingo com sinais de envenenamento após almoço na casa do pai; em março, Fernanda Carvalho morreu com os mesmos sintomas

20/05/2022