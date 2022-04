Uma cratera foi aberta na Rua Cosme Velho, na Zona Sul, para reparos em uma galeria de águas pluviais. - Marcos Porto/Agência O Dia

Uma cratera foi aberta na Rua Cosme Velho, na Zona Sul, para reparos em uma galeria de águas pluviais. Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 15/04/2022 13:22

Rio - Uma enorme cratera aberta pela Águas do Rio em frente à Praça São Judas Tadeu, nesta quinta-feira (14), na Rua Cosme Velho, na Zona Sul, causa transtornos aos moradores. Além da falta de água no Cosme Velho, há transtornos no trânsito da região. Ainda não há previsão de término das obras no local. A Águas do Rio informa que segue trabalhando em conjunto com a prefeitura nos reparos necessários à rede de água, que sofreu impacto após a ruptura da canalização do Rio Carioca, que aconteceu por conta das fortes chuvas do dia 1º de abril.

"Um novo vazamento na rede de água subterrânea mantém as equipes da concessionária mobilizadas para a solução definitiva do problema. Por conta desse reparo, o fornecimento de água poderá oscilar em alguns momentos deste final de semana, no bairro do Cosme Velho", diz nota da concessionária.

Críticas de moradores

Pelas redes sociais, algumas pessoas cobram por respostas do poder público. Uma delas chamou o prefeito Eduardo Paes para a conversa: "Alô, Eduardo Paes @eduardopaes! A cratera do Cosme Velho já tem nome? Velha conhecida, né? Infelizmente, já é parte do bairro e dor de cabeça da cidade toda. Vai e volta depois de servicinhos muquiranas pra ter quere fazer toda hora. Alguma hora tem que resolver de vez!" escreveu um morador.



Outra moradora sugeriu que a Justiça fosse acionada. "Queremos solução do abastecimento e rapidez no fechamento da cratera na Praça São Judas Tadeu. Estamos tendo muito prejuízo com essa demora no reparo e abastecimento. Sugiro uma ação judicial conjunta com todos os moradores de Laranjeiras e Cosme Velho", comentou uma mulher em rede social.

A cratera também virou motivo de deboche : "Até cratera no meio da rua aparece pra atrasar kkkk, vlw Cosme velho querido", escreveu outra pessoa.

Na manhã desta sexta-feira, o guia turístico Janderson da Cunha alertou que o problema da falta de água impacta quem também está na comunidade: "O bairro aqui já reclama há anos sobre esse problema de vazamentos. Não só para quem é da comunidade, mas também para quem é do entorno do Cosme Velho, que é um bairro bastante antigo. Todas as tubulações do bairro são do século passado. É preciso que seja feito um estudo desta galeria do Cosme Velho. É muito tempo sem uma reparação", alerta Cunha.

A cratera ainda causou interdições no trânsito e causava congestionamento para os motoristas que passavam pela região na manhã desta sexta-feira (15). A Rio-Águas disse que o problema não teve impacto em comunidade do entorno. As ruas do entorno da estação do trenzinho do Corcovado, no Cosme Velho, sofrem com a falta de água há duas semanas, desde o último dia1°. Para suprir o problema, moradores têm contratado, por conta própria, carros pipa e comprado água mineral para o consumo.

A Rio-Águas informou que estava atuando na região desde o início da última semana na busca por vazamentos ocultos que impactavam o fluxo de abastecimento. A empresa identificou nos últimos dias mais de cinco pontos que demandaram reparos, incluindo este de maior proporção.

"A concessionária abriu hoje (nesta sexta-feira 15) um posto volante de atendimento na Praça São Judas Tadeu para a população do Cosme Velho afetada, disponibilizando carros-pipa direto no local. Os moradores também podem pedir pelo serviço pelo0800 195 0 195, por mensagens via WhatsApp ou ligações, sem custos adicionais de entrega", informou nota da concessionária.

Por meio de nota, a Fundação Rio-Águas informou que houve um rompimento de galeria de águas pluviais e de rede de água potável, o que ocasionou a abertura da cratera. "Tanto a Rio-Águas, que gerencia a galeria pluvial, quanto a concessionária, responsável pela rede de água potável, já realizam os reparos necessários", diz a nota da Rio-Águas.

Procurada a Associação de Moradores Viva Cosme Velho ainda não se pronunciou.

Reparo em Laranjeiras

De acordo com a concessionária, por conta de outro conserto, esse no registro na rede de água do bairro de Laranjeiras, e em conjunto com a Light, as ruas Benjamim Sodré, Soares Cabral e Moura Brasil, estão com o abastecimento de água impactado. Clientes dessas localidades podem solicitar o serviço de carro-pipa pelos canais de atendimento, também sem custos adicionais de entrega. A previsão de conclusão do reparo é as 22h desta sexta.