Os baleados foram socorridos para o Hospital Evandro Freire na Ilha do Governador - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 20/05/2022 17:01 | Atualizado 20/05/2022 17:14

Rio - Pelo menos duas pessoas foram baleadas durante troca de tiros entre traficantes e PMs em comunidade na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (20). De acordo com a Polícia Militar, equipes do 17º BPM realizavam patrulhamento na Favela do Barbante, quando foram alvo de disparos em duas ocasiões. Os dois feridos por disparos foram socorridos para hospital na região, mas com um deles, os PMs apreenderam uma pistola.

A primeira vítima teria sido atingida durante o primeiro ataque sofrido pela PM, ainda pela manhã. Ele deu entrada no Hospital Evandro Freire, na Ilha, com ferimento de arma de fogo, e a equipe foi alertada. Em seguida, já no início da tarde, outros disparos foram feitos contra as equipes de patrulhamento que revidou ao ataque. Após cessar o confronto, um suspeito baleado foi encontrado no local e socorrido para a mesma unidade de saúde. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM) informou que o comando do batalhão da área mantém equipes permanentemente na Comunidade do Barbante, baseadas em duas cabines e no posto de policiamento comunitário.