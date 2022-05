MetrôRio sugere que torcedores antecipem sua chegada ao estádio - Divulgação

Publicado 20/05/2022 16:07

Rio – O MetrôRio informou que, neste fim de semana (21 e 22), o itinerário e o ponto final da linha Metrô na Superfície em Botafogo serão alterados por conta de um evento cultural que vai acontecer na Rua Nelson Mandela. A mudança desloca o ponto final da Rua Nelson Mandela paraa Rua Muniz Barreto, ao lado do acesso B da estação Botafogo.

O itinerário, por sua vez, será feito pela Rua Voluntários da Pátria; Praia de Botafogo, Rua São Clemente, Rua da Bambina, Rua Visconde de Ouro Preto e Rua Muniz Barreto.

Devido à mudança temporária do ponto final, a Estação Botafogo/Coca-Cola terá alteração no horário de funcionamento do acesso B (Muniz Barreto). No sábado será das 5h às 23h59; e no domingo, das 7h às 23h.