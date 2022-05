Religiosos denunciam pastor Felippe Valadão após incitação de ódio durante show em Itaboraí - Divulgação

Publicado 20/05/2022 15:30 | Atualizado 20/05/2022 15:37

Rio - Um grupo de religiosos de matrizes africanas foi até a 71ª DP (Itaboraí), na manhã desta sexta-feira, registrar um boletim de ocorrência contra o pastor evangélico Felippe Valadão, após falas de intolerância religiosa durante um evento oficial da Prefeitura de Itaboraí, na noite de quinta-feira (19). A delegacia os orientou também a registrar o caso na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi). O pastor, líder da Igreja Batista da Lagoinha de Niterói, foi convidado pela prefeitura para abrir uma série de shows que acontecem na cidade em comemoração aos 189 anos do município.

Durante a apresentação, Valadão ameaçou acabar com os terreiros de umbanda do município e "converter" os dirigentes dos centros espíritas da região. "De ontem para hoje tinha quatro despachos aqui na frente do palco. Avisa aí para esses endemoniados de Itaboraí que o tempo da bagunça espiritual acabou. A igreja está na rua! A igreja está de pé!", disse. O discurso de ódio foi transmitido pelo portal oficial da prefeitura. O prefeito da cidade, Marcelo Delaroli (PL), também estava no palco, acompanhado de outras autoridades locais.

Pastor Felipe Valadão, em evento da Prefeitura de Itaboraí/RJ. Intolerância religiosa com o dinheiro público. Isso tem que acabar!@MarcusVcomenta@minc_rj pic.twitter.com/hxN58fo11l — Hélio Ricardo - (@helioricardorio) May 20, 2022

"Nós que somos das religiões de matrizes africanas, umbanda, candomblé sofremos mais uma vez intolerância e dessa vez patrocinada com dinheiro público e transmitido pelo portal oficial. Temos que exercer o nosso direito de praticar a nossa religião da mesma forma que as outras são praticadas. Esse evento foi aberto por shows evangélicos, "um show de intolerância religiosa", disse Diego Moreira, um dos religiosos que esteve na delegacia para prestar queixa.

Diego também afirmou que uma nota de repúdio será protocolada na Prefeitura de Itaboraí, responsável pela contratação do pastor.

O relator da CPI da Intolerância Religiosa, na Assembleia Legislativa do Rio, Átila Nunes (PSD) vai acionar o Ministério Público para que investigue o uso de dinheiro público pela Prefeitura de Itaboraí para realização do show de Felippe Valadão, onde houve incitação ao ódio contra adeptos de religiões de matriz africana.

Para o deputado Átila Nunes, o MP e a Decradi devem investigar o caso para que os responsáveis sejam punidos. "O ódio religioso promovido e financiado por Itaboraí precisa ser investigado. Preparamos uma representação ao Ministério Público contra o autointitulado pastor e contra o prefeito de Itaboraí, que patrocinou o show de horrores com dinheiro público. Também vamos pedir que a Decradi entre no caso para que ameaças contra a liberdade de toda a diversidade não sejam banalizadas. Não vamos permitir que a violência volte a silenciar os cultos afro-brasileiros no Rio", afirmou Átila Nunes.



As três atrações que abriram as festividades pelo aniversário de Itaboraí, que será no domingo (22), todas evangélicas, contratadas pela prefeitura. A prefeitura pagou um total de R$ 145 mil, segundo Diário Oficial, publicado no dia 23 de abril.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Itaboraí informou que declarações dos convidados e artistas para as apresentações são de inteira responsabilidade deles. "A Prefeitura destaca ainda que o governo é para todos e reitera que não apoia nenhum tipo de intolerância religiosa", disse em nota.

O pastor Felippe Valadão ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.