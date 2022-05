Alexandre Chieppe, secretário estadual de Saúde - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 20/05/2022 15:54

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou, nesta sexta-feira (20), que segue investigando quatro possíveis casos de hepatite aguda grave em crianças no Rio. No início de maio, a pasta registrou seis suspeitas , mas duas já foram descartadas. Até o momento, não há nenhum registro confirmado no estado. A situação está sendo monitorada pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs).

Os casos que ainda estão sendo investigados são: dois no município do Rio, sendo uma criança de quatro anos e um bebê de dois meses; uma criança de três anos em Niterói, na Região Metropolitana, e uma criança de dois anos em Araruama, na Região dos Lagos. O caso do bebê que morreu em Maricá foi descartado.

No início de maio, a SES emitiu um alerta aos 92 municípios do estado para orientar as secretarias sobre a notificação correta dos casos, possibilitando a monitoração. Em abril, a Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu um alerta mundial sobre casos de hepatite aguda grave no Reino Unido, sendo desconhecido o agente causador da doença.

O Ministério da Saúde encaminhou, no dia 24 de maio, um comunicado de risco aos estados, alertando os serviços de saúde para se atentarem com relação a casos de hepatite aguda grave em que o paciente apresenta transaminases (enzimas intracelulares) acentuadamente elevadas, às vezes precedidas por sintomas gastrointestinais.

A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ter diversas causas, sendo as mais comuns as infecções pelos vírus tipo A, B e C, além do consumo abusivo de álcool ou outras substâncias tóxicas como medicamentos e drogas.