Maria Thereza Vitorino Ribeiro, menina de um ano que acabou morrendo após se engasgar com uma maça em uma creche - Reprodução / TV Globo

Publicado 23/05/2022 11:09

Rio - Os pais de Maria Thereza Vitorino Ribeiro, de apenas um ano, querem entender o que aconteceu com a filha, que morreu após engasgar com um pedaço de maçã na creche em Petrópolis, Região Serrana do Rio, neste domingo. Em entrevista à TV Globo na manhã desta segunda-feira (23), Carlos Eduardo Ribeiro dos Santos, pai de Maria, disse que os médicos da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Cascatinha, onde a criança foi atendida, enfatizaram que o tempo em que a menina ficou sem oxigênio foi crucial para que Maria Thereza chegasse ao local em estado grave.

Carlos Eduardo também disse que deseja obter respostas sobre o que aconteceu, e irá procurar a delegacia para que o caso seja apurado. "Eu quero respostas, tanto da Secretaria, como da escola sobre o que de fato aconteceu. Vou fazer um registro e vou procurar a Justiça formalmente para que eu possa ter respostas", disse o pai.

Maria Thereza Vitorino Ribeiro se engasgou comendo uma fatia de maçã, na última sexta-feira (20), no Centro de Educação Infantil Carolina Amorim, no bairro de Cascatinha, em Petrópolis. Segundo a creche, Maria Thereza foi imediatamente atendida pelos educadores e encaminhada para a UPA do bairro, onde foi reanimada e intubada.

Ela foi transferida para internação no Hospital Alcides Carneiro, porém não resistiu e faleceu na manhã do último domingo (22).

A Prefeitura de Petrópolis decretou luto oficial de três dias no município em solidariedade aos pais, familiares e amigos de Maria Thereza e informou que abriu uma sindicância para apurar o que aconteceu com a criança na creche.