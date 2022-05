Investigações e diligências continuam para apurar a participação de outros criminosos - Reprodução

Publicado 23/05/2022 12:36

Rio - Integrantes de uma quadrilha de roubo de caminhões de cargas foram presos em flagrante, neste domingo (22), no município de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos. Após trabalho de inteligência e monitoramento, os agentes da 118ª DP (Araruama) chegaram a Judyson Caetano Bernardino, Lucas Albino Rodrigues, Renato Rodrigues Pessanha e Rodolpho Azeredo Ferreira.



De acordo com a Polícia Civil, a organização criminosa atuava na BR-101, entre as cidades de Itaboraí, na Região Metropolitana, e Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, e já vinha sendo monitorada. O grupo agia sempre armado e de forma violenta, agredindo e mantendo os motoristas em cárcere privado, até que outra parte do bando pudesse se deslocar com os veículos roubados até o local de guarda.



Na última semana, os agentes encontraram um caminhão em São Pedro da Aldeia, menos de 16 horas depois do crime, que ocorreu em Silva Jardim, ambos na Região dos Lagos. Após saber de outro roubo, com as mesmas características, policiais da distrital conseguiram chegar aos criminosos neste domingo. Os agentes conseguiram recuperar dois caminhões, sendo um deles com uma carga avaliada em R$ 500 mil.



Os policiais também apreenderam um dos veículos usados pelo grupo, diversos celulares e documentos de vítimas de assaltos, que vão ajudar a identificar outros possíveis crimes cometidos pela mesma quadrilha. As investigações e diligências continuam para apurar a participação de outros bandidos e reprimir a prática criminosa.