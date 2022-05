Uma pistola, um carregador e um rádio comunicador foram apreendidos - Reprodução/PMERJ

Rio- Um homem ficou ferido após confronto com policiais militares na manhã desta segunda-feira (23), no Complexo da Pedreira, Zona Norte do Rio. Agentes do 41ºBPM (Irajá) realizam uma operação na comunidade.

De acordo com a Polícia Militar, a ação tem como objetivo desarticular a atuação de criminosos monitorados pelo setor de Inteligência, além de coibir roubos de veículos e carga na região.

Ainda segundo a corporação, ao chegarem ao local, as equipes foram atacadas com tiros e houve confronto. Um suspeito ficou ferido e foi socorrido ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes.

Uma pistola, um carregador e um rádio comunicador foram apreendidos. A Polícia Civil ainda não deu informações sobre a ocorrência.