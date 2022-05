Policia - Operaçao policial no Jardim Novo, em Realengo, zona oeste do Rio. Na foto, policiais em movimentaçao no interior da comunidade. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Policia - Operaçao policial no Jardim Novo, em Realengo, zona oeste do Rio. Na foto, policiais em movimentaçao no interior da comunidade.Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 24/05/2022 17:35 | Atualizado 24/05/2022 18:37

Rio - Quatro dos mais de 20 suspeitos mortos na Operação da PM, PF e PRF na Vila Cruzeiro, no bairro da Penha, Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (24), eram oriundos do Norte do país. De acordo com informações da PM, criminosos que entraram em confronto com as equipes durante a ação que mira lideranças do Comando Vermelho eram dos estados do Amazonas e do Pará. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas e foram socorridas para o Hospital Estadual Getúlio Cargas.

Um dos mortos vindos do Norte do país era Eraldo de Noves Ribeiro, conhecido como pezão. Ele é apontado como chefe do tráfico em comunidade em Belém, na capital do Pará. Marlon da Silva Costa, de 35 anos, conhecido como Déo, atuava no tráfico da Vila Cruzeiro, mas também é natural do estado no norte.

Já Adriano Henrique Rodrigues Xavier, 17, segundo informações da PM, seria integrante de quadrilha que praticava assaltos para o tráfico da região. Ele também seria paraense. O único morto identificado que pertencia ao crime organizado do Amazonas era Roque De Castro Pinto Junior. Todos eles supostamente morreram em confronto com policiais durante a operação.

Além deles, outros 16 suspeitos morreram na ação policial, que começou ainda durante a madrugada desta terça-feira (24), e contou com a participação das polícias Militar, Federal, Rodoviária Federal e Civil. Além dos mortos em confronto, uma moradora da Chatuba, identificada como Gabrielle Ferreira da Cunha, de 41 anos. Ela foi atingida dentro de casa.

Protesto

Parentes dos baleados e mortos na operação policial fizeram, no fim da tarde desta terça-feira, uma manifestação contra a ação. O ato ocorreu na Avenida Brás de Pina, na Penha, próximo a estação Pastor José Santos do BRT e também na porta do Hospital Estadual Getúlio Vargas, para onde os feridos e mortos estão sendo levados.

fotogaleria

Armas e veículos

Dezenas de motos e carros foram abandonados por criminosos durante fuga para região de mata na Vila Cruzeiro, na operação desta terça-feira. Segundo informações da própria PM, mais de 20 veículos (motocicletas e carros) usados por criminosos em fuga foram apreendidos. Além disso, também foram apreendidos 13 fuzis, quatro pistolas e 12 granadas, além de drogas.