Leilão da Cedae ocorreu na Bolsa de Valores, B3, em SP, e contou com a presença do governador do Rio, Cláudio Castro, do secretário estadual da Casa Civil, Nicola Miccione, do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério MarinhoFoto: reprodução internet

Publicado 24/05/2022 18:01

Rio - O reparo de um vazamento em adutora da Cedae em Seropédica reduzirá o fornecimento no município e para o bairro de Deodoro, na Zona Oeste, além de parte da Baixada Fluminense e das regiões do Centro e Zona Norte do Rio. Segundo a companhia, o conserto será feito na quinta-feira (26), a partir das 8h, no km 42 da antiga Estrada Rio-São Paulo, no trecho de Seropédica.

A operação, realizada em conjunto com a concessionária Águas do Rio, tem uma previsão de conclusão do serviço até as 8h de sexta-feira (27). Após o reparo, o fornecimento de água retornará de maneira gradual.

De acordo com Companhia de Águas, os imóveis com caixas d’água e/ou cisternas não devem ser afetados pela suspensão temporária do abastecimento. Como nem todos dispõem de reservatórios, aCedae recomenda aos consumidores que economizem e reprogramem tarefas não essenciais que exijam grande quantidade de água durante o período. Clientes da Cedae podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo 0800-282-1195.