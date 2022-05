O cabo PM Celso Nascimento Furtado faleceu no local do acidente preso as ferragens do veículo - Reprodução

O cabo PM Celso Nascimento Furtado faleceu no local do acidente preso as ferragens do veículoReprodução

Publicado 24/05/2022 16:20

Rio - O corpo do cabo da Polícia Militar Celso Nascimento Furtado, de 42 anos, morto em um acidente na Avenida Getúlio de Moura, no centro de Nilópolis, na Baixada Fluminense, foi enterrado nessa terça-feira (24), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste da cidade.



Segundo a PM, Celso e outro policial militar, identificado como sargento Everton, estavam se deslocando em perseguição a bandidos para a Comunidade das Casinhas, quando um ciclista entrou na frente da viatura. Neste momento, o policial que dirigia o veículo tentou desviar do homem e perdeu o controle da viatura, se chocando contra o muro da loja próximo ao viaduto novo, após girar na pista.



O cabo PM Celso Nascimento Furtado morreu ainda no local do acidente preso às ferragens do veículo. O outro policial foi inicialmente atendido no Hospital Municipal Juscelino Kubitscheck, em Nilópolis, e depois transferido para o Hospital Central da PM, no bairro do Estácio, no Centro do Rio. Ele não corre risco de morte.