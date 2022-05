Agentes do Bope, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fizeram uma operação na Vila Cruzeiro para prender lideranças criminosas - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 24/05/2022 14:44

Rio - A Auditoria Militar do Ministério Público determinou a abertura de um IPM (Inquérito Policial Militar) para apurar as circunstâncias das mortes de suspeitos de ligação com o tráfico na manhã desta terça-feira, 24, na Vila Cruzeiro. Durante operação conjunta da Polícia Militar e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e PF (Polícia Federal) pelo menos doze pessoas morreram: uma moradora e onze homens apontados por ligação com o tráfico.

A informação foi confirmada ao Dia pelo promotor Paulo Roberto Mello, titular da auditoria. Ele ressaltou, no entanto, que até o momento não há informações de irregularidades. "Entrei em contato com o corregedor determinei a abertura de um IPM. Assim que tivermos mais informações, em breve, abriremos um PIC (Procedimento Investigatório Criminal) e vamos chamar os envolvidos na ação. Qualquer operação com um alto número de mortos deve ser investigada", disse.

Na ação, os agentes apreenderam 13 fuzis, quatro pistolas, granadas e grande quantidade de drogas, ainda não contabilizada. Na localidade conhecida como Vacaria, 20 motocicletas e dez carros usados por criminosos em fuga foram apreendidos.