Ao todo, 18 girafas foram importadas da África do Sul pelo BioParque - Reprodução/Ampara Animal

Publicado 24/05/2022 21:38

Rio - Um pedido de habeas corpus, impetrado pelo mandato do deputado federal David Miranda (PDT-RJ), nesta terça-feira, pode salvar a vida de 15 girafas, que ainda estão em resort em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio. Em janeiro, três girafas trazidas da África do Sul para o BioParque do Rio morreram após fugirem do resort.

O habeas corpus apresentado em favor dos animais pede que eles sejam transferidos imediatamente para um local onde possam ficar em “sistema de semiliberdade", como consta no documento.

Pelo pedido, a soltura dos animais deve ser iniciada em recintos abertos com área mínima de 600 metros quadrados. Além disso, o parlamentar também pede que as girafas sejam transferidas com segurança para um local o mais parecido possível ao seu lar na África do Sul.

A manutenção das girafas no resort é classificada pelos autores como ato ilegal e abusivo perpetrado pelos analistas do IBAMA e pelos responsáveis pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento.

"Estamos pedindo que essa transferência seja feita em até 60 dias. Precisamos de um plano de resgate sobre o local de destino das girafas. Esses animais não podem mais ser sacrificados", explicou David Miranda.

Também assinam o documento o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal e a Agência de Notícias sobre Direitos dos Animais (ANDA).

Entenda o caso

Em dezembro, três girafas que tomavam sol no resort conseguiram fugir. Um laudo de necropsia feito pelo próprio Bioparque revelou que os animais passaram por muito sofrimento antes da morte. O documento falava em hematomas, enfisema e choque circulatório. A causa da morte teria sido por miopatia, doença que afeta e paralisa os músculos, inclusive o coração. A miopatia, segundo especialistas, é causada por estresse.