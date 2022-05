Fernanda Carvalho, 22 anos, pode ter sido vítima de envenenamento - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 24/05/2022 18:51

Rio - A Polícia Civil conseguiu autorização para exumar o corpo de Fernanda Cabral, de 22 anos, nesta quinta-feira (26). Os investigadores querem analisar se a jovem foi vítima de envenenamento e se a causa da sua morte tem relação com a madrasta Cíntia Mariano, 49, presa desde sexta-feira (20), no presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio