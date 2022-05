Cláudio Castro fala sobre ação policial na Vila Cruzeiro - Divulgação

Publicado 24/05/2022 22:17 | Atualizado 24/05/2022 22:21

Rio - O governador Cláudio Castro usou uma rede social para comentar sobre a megaoperação policial na Vila Cruzeiro, no bairro da Penha, na Zona Norte da cidade, nesta terça-feira (24). A ação deixou 22 mortos, sendo uma moradora, e sete feridos. De acordo com o governador, a ação seguiu todos os protocolos estabelecidos pela Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635, conhecida como ADPF das Favelas, e o Ministério Público foi devidamente comunicado.

Em seu post, Castro reforçou que a operação teve com o objetivo prender integrantes da maior facção criminosa do Rio e bandidos que vieram de outros estados.

Na operação de hj na Vila Cruzeiro, agentes do @RJBope, da @policiafederal e da @PRFBrasil apreenderam fuzis, pistolas, granadas e drogas que estavam com traficantes. pic.twitter.com/1lUulUOyvz — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) May 24, 2022

“Policiais foram atacados por bandidos fortemente armados. O violento confronto culminou na morte dos criminosos. Uma moradora está entre as vítimas e sua morte está sendo investigada”, escreveu.

A publicação exibe ainda fotos do material apreendido durante a megaoperação, como fuzis e drogas. “Quem aponta uma arma contra a polícia está apontando uma arma contra toda sociedade. Isso jamais vamos tolerar. Eu luto por um Rio de paz. Toda morte é lamentável, mas todos sabemos que nossas responsabilidades impõem que estejamos preparados para o confronto”, comentou Castro.

O governador também ressaltou que seguirá investindo em inteligência e na preparação das tropas.

“Essa gente ruim quer matar o futuro do povo fluminense. Fora do império da lei e da ordem estão a barbárie e o banditismo. Não vamos permitira anarquia no nosso estado”, afirmou o governador.