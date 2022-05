A delegada Adriana Belém foi um dos alvos da Operação Calígula - Arquivo/ Agência O Dia

A delegada Adriana Belém foi um dos alvos da Operação CalígulaArquivo/ Agência O Dia

Publicado 24/05/2022 21:36

Adriana Belém Rio - A delegada foi transferida, na noite desta terça-feira (24), para o Instituto Penal Santo Expedito, no Complexo de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste . De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), ela passou por avaliação médica e ficará em cela isolada, sem contato com as outras presas. Anteriormente ela estava no Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica, na Zona Norte.

A transferência foi por ordem do juiz Marcello Rubioli, da 1ª Vara Criminal Especializada do Rio de Janeiro, que negou o pedido de revogação da prisão preventiva dela e de Marcos Cipriano — além dos réus Leandro Souza e Jefferson Monteiro da Silva.



O juiz do caso também negou a revogação da prisão do delegado Marcos Cipriano, Leandro Souza e Jefferson Monteiro.

Operação Calígula

A Operação Calígula, deflagrada no último dia 10, mirou uma organização criminosa entorno do jogo do bicho liderada por Rogério de Andrade e seu filho, Gustavo de Andrade. O grupo tinha como membro o ex-policial Ronnie Lessa, preso no Presídio Federal de Campo Grande pela execução da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes.

Dois delegados da Polícia Civil estavam entre os alvos: Marcos Cipriano e Adriana Belém, que estão presos. Na casa de Adriana, foi apreendido quase R$ 2 milhões em dinheiro. Ela também teria ajudado a viabilizar a retirada em caminhões de quase 80 máquinas caça-níqueis apreendidas em casa de apostas da organização criminosa.



Leandro de Souza Barbosa, conhecido por "Leandro R" ou "Leandro Abolição", e Jefferson Monteiro da Silva, também foram presos na ação. O bicheiro Rogério Costa de Andrade e Silva, além de outros réus, foram denunciados, mas continuam foragidos.