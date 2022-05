Taxa de positividade dos testes de Covid-19 subiu para 22% - Reprodução

Taxa de positividade dos testes de Covid-19 subiu para 22%Reprodução

Publicado 24/05/2022 18:24

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, nesta terça-feira (24), 2.571 novos casos e 61 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. Com a atualização do painel de monitoramento, o estado chega ao total de 2.174.328 casos e 73.789 óbitos. Dessa maneira, a taxa de letalidade da doença no Rio está em 3,39%.

A pasta também registrou 692 pacientes recuperados no intervalo de 24 horas. Com isso, 1.213 seguem em acompanhamento. Não houve atualização da taxa de ocupação dos leitos de enfermaria e de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Secretário comenta sobre a taxa de positividade



O secretário do Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, comentou, no último sábado (21), sobre o aumento expressivo na taxa de positividade da covid-19 no Rio. "A Secretaria de Saúde observou, agora nas últimas semanas, o aumento significativo da taxa de positividade dos exames da covid. Este aumento da positividade não reflete, entretanto, em um aumento do número de atendimentos de pacientes com covid ou das solicitações de internação, seja enfermaria ou CTI".

O Panorama Covid-19 indicou um aumento de 16% para 22% na taxa de positividade dos testes de antígeno entre os dias 10 e 17 de maio. Já os testes de RT-PCR retratam um aumento de 15,8% para 22%. Dessa maneira, Chieppe reiterou a importância da prevenção por meio do esquema vacinal.

"Tem uma parte importante da população que deveria tomar uma dose de reforço e que não compareceu ao posto de vacinação ainda. A vacina é o que vem fazendo com que os casos de covid no país e no estado do Rio de Janeiro sejam casos leves. Por isso é fundamental que todo mundo se vacine adequadamente", explicou.