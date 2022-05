Megaoperação policial na Vila Cruzeiro, no bairro da Penha, na Zona Norte do Rio, tem a participação do Batalhão de Operações Policiais, da Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Rio - A megaoperação policial na Vila Cruzeiro, no bairro da Penha, na Zona Norte do Rio, que deixou 22 pessoas mortas, sendo uma moradora, nesta terça-feira (24), foi a segunda mais letal da cidade. A primeira foi a que resultou em 28 mortes no Jacarezinho, incluindo a de um policial civil. A ação policial no Jacarezinho completou um ano na última quinta-feira (13). As mortes desta terça-feira, na Vila Cruzeiro, serão alvo de procedimento investigatório criminal pelo Ministério Público do Rio.



A operação policial nesta terça-feira começou de madrugada e, segundo a Polícia Militar, foi encerrada por volta das 16h40. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuaram conjuntamente na Vila Cruzeiro.