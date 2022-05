Fábio Figueiredo Campello foi encontrado baleado em Mesquita - Foto: Divulgação / Portal dos Procurados

Fábio Figueiredo Campello foi encontrado baleado em MesquitaFoto: Divulgação / Portal dos Procurados

Publicado 24/05/2022 22:41

Rio - O Portal dos Procurados pede informações que possam levar a identificação dos envolvidos na morte do soldado Fábio Figueiredo Campello, 48 anos. Nesta segunda-feira, o PM reformado foi encontrado baleado com quatro tiros dentro de um carro em Mesquita, Baixada Fluminense.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) estavam de patrulhamento pela região quando foram alertados sobre um suposto assalto em andamento. Ao chegarem no local, os PMs encontraram o policial reformado baleado dentro de seu carro. Fabio chegou a ser socorrido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Posse, mas não resistiu aos ferimentos.



A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e realizou a perícia no veículo da vítima. A distrital informou que a investigação está em andamento para identificar a autoria do crime. De acordo com a PM, Fabio atuava na corporação desde 1996.

Disque Denúncia recebe informações sobre a identificação dos envolvidos, nos seguintes canais de atendimento:



Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).