Casal de designers de interiores ucranianos está no Brasil há cerca de duas semanas, a trabalhoReprodução do Instagram

Publicado 24/05/2022 17:00

Rio - Policiais da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) apreenderam, nesta segunda-feira (23), um adolescente de 17 anos suspeito de atacar um casal de turistas ucranianos no Aterro do Flamengo, na Zona Sul. Ele foi localizado no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão por fato análogo à tentativa de latrocínio.

O jovem foi identificado após investigações da Deat. De acordo com a Polícia Civil, ele já possui duas outras anotações criminais. Além dele, outros cinco receptadores foram indiciados em inquérito próprio. O computador da vítima foi recuperado e será entregue à turista após a perícia.

O crime aconteceu no dia 12 de maio , quando Yulya Golovko, 26 anos, e o namorado, Kostiantyn Miska, 33 anos, passeavam de bicicleta pelo Aterro do Flamengo por volta das 21h. O suspeito abordou as vítimas anunciando o assalto, mas o casal se recusou a entregar os pertences. O adolescente, então, atingiu o tórax e o braço de Yulya com golpes de faca e levou sua mochila.

As vítimas buscaram ajuda com policiais do Batalhão de Policiamento em Àreas Turísticas (BPTur). Eles encaminharam Yulya para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Copacabana, onde foram feitos os primeiros socorros. Em seguida, ela foi transferida para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, onde ficou em observação até o dia 13, quando teve alta.