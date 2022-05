Dois homens foram flagrados furtando fios de estação do BRT na Zona Oeste do Rio - Divulgação

Dois homens foram flagrados furtando fios de estação do BRT na Zona Oeste do RioDivulgação

Publicado 24/05/2022 14:50

Rio - Agentes do Programa BRT Seguro prenderam, na manhã desta terça-feira (24), um homem de 24 anos que foi flagrado furtando fios da estação Asa Branca, em Curicica, na Zona Oeste do Rio. Um comparsa que também estava presente no local conseguiu fugir. Com o preso, foram encontrados 30 metros de cabos furtados.

A equipe foi acionada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) por volta de 5h e se dirigiu até a estação com a informação de que dois homens estavam furtando fios na região. Um dos suspeitos foi alcançado pelos policiais. Ele foi conduzido à 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado.

Criado para reforçar o patrulhamento nas estações, o programa BRT Seguro, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), conta com integração entre policiais militares e guardas municipais. O objetivo é coibir a criminalidade, a evasão de passagens (calotes), o vandalismo e a ocupação desordenada das paradas do transporte.

As ações são feitas por meio de patrulhamento fixo e também por auxílio de rondas móveis, que acontecem 24h nas calhas dos três corredores. Desde o início da atuação do programa, em junho de 2021, os agentes já conduziram 443 pessoas para delegacias por crimes como roubos, furtos, depredação do patrimônio, entre outros.



Mais duas prisões em Copacabana

O programa Rio + Seguro também prendeu, na manhã desta terça-feira, duas pessoas durante uma ação de patrulhamento no bairro de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Uma mulher foi detida após tentar esfaquear o irmão durante uma briga na Rua Hilário de Gouvêa. Ela precisou ser contida pelos policiais que apartaram a confusão.

Em outra ação, um homem, 32 anos, foi flagrado com um celular furtado na Praça Serzedelo Corrêa. Ele foi autuado pelo crime de receptação.

As duas ocorrências foram registradas na 12ª DP (Copacabana).