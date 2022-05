Material apreendido com a dupla durante a ação dos agentes - Polícia Federal / Divulgação

Material apreendido com a dupla durante a ação dos agentesPolícia Federal / Divulgação

Publicado 24/05/2022 14:37 | Atualizado 24/05/2022 14:44

Rio - Agentes da Polícia Federal prenderam, na tarde desta terça-feira (24), no bairro de Piratininga, em Niterói, Região Metropolitana no Rio, dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, suspeitos de fazer compras com dinheiro falso. De acordo com as investigações, os criminosos usavam cédulas falsas para comprar celulares e notebooks anunciados em lojas onlines.

Na ocasião, eles se encontravam pessoalmente com os vendedores e repassavam o dinheiro. Durante a ação, a polícia também apreendeu drogas, que ainda não foram contabilizadas, além de um veículo clonado.

Ainda segundo os agentes, já na delegacia, a dupla foi reconhecida por cinco vítimas. Agora, os criminosos ficarão à disposição da Justiça. Eles responderão por receptação e tráfico de drogas.