Polícia Militar diz que megaoperação na Vila Cruzeiro tinha indicativo de invasão para a RocinhaDani Maia / O Dia

Publicado 24/05/2022 13:19 | Atualizado 24/05/2022 16:44

Rio - O coronel Luiz Henrique Marinho Pires, secretário de Polícia Militar, disse que a megaoperação na Vila Cruzeiro, na Penha, Zona Norte do Rio , nesta terça-feira (24), estava sendo planejada há meses e foi deflagrada para impedir a migração de traficantes para a Rocinha, Zona Sul, ambas dominadas pelo Comando Vermelho (CV). Até o momento, 20 pessoas foram mortas, sendo uma moradora, e outras sete ficaram feridas, entre elas, um policial civil.

fotogaleria Agentes do Bope, da PRF e da PF conseguiram interceptar a ação de mais de 50 criminosos que sairiam da Vila Cruzeiro para se juntar a traficantes da Rocinha. "Durante a madrugada, identificamos uma grande movimentação de criminosos que, provavelmente, se organizavam para fazer uma invasão", explicou o coronel.

Segundo o superintendente da PRF, Rômulo Silva, o trabalho de inteligência realizado entre as forças de segurança do estado e nacional foi fundamental para o sucesso da operação, que começou por volta das 03h30 da madrugada. Os agentes lamentaram a morte de Gabriele Ferreira da Cunha, de 41 anos, moradora da Chatuba, comunidade próxima à Vila Cruzeiro, mas frisaram que diante da forte reação dos criminosos, precisaram reagir à altura. De acordo com a corporação, o disparo que matou Gabriele partiu dos criminosos.

Segundo Uirá do Nascimento, tenente-coronel do Bope, havia a informação de que entre os criminosos tinha chefes de facção de outros estados atuando pelo Rio, também. "Sabemos que criminosos de Alagoas, Amazonas, Ceará, Pará, Bahia e Rio Grande do Norte estão, possivelmente, entre o bando que pretendia agir hoje." Um deles, chamado Pezão do Pará, conhecido traficante do estado do Pará, morreu na ação desta terça-feira. Outro nome revelado foi o de Patrick de Andrade da Silva, o PT do Jacaré, que também veio a óbito. Os outros mortos ainda não foram identificados.



Na ação, os criminosos reagiram com bastante força. Inclusive, uma aeronave blindada do Bope foi atingida por três tiros enquanto sobrevoava a região. Os policiais tiveram apoio de veículos blindados, sendo 8 da PRF e 2 da PM. "A PRF reforça que as ações de segurança pública integradas são importantes e visam diminuir a letalidade. O objetivo é prender os líderes das facções, mas fez-se necessária a força do estado para conter ações desses criminosos que reagiram de forma bastante violenta à ação das polícias", afirmou o superintendente da PRF, Rômulo Silva.

Os agentes apreenderam 13 fuzis, 12 granadas, quatro pistolas e grande quantidade de drogas, ainda não contabilizada. Na localidade conhecida como Vacaria, 20 motocicletas e 10 carros usados por criminosos em fuga também foram apreendidos.

Aulas interrompidas

Além das escolas, as Clínicas da Família Felippe Cardoso e Klebel De Oliveira Rocha estão funcionando apenas com atividades internas.



Tiroteio assusta moradores desde a madrugada

Segundo relatos de moradores em redes sociais, houve registros de intensos confrontos na área de mata. "Chapa quentíssima na Vila Cruzeiro", alertou um. "Tiroteio desde 3 horas da manhã na Penha. Ninguém tem paz nessa cidade", disse outro.

"Se você está deitado em sua cama nesse momento, você é privilegiado sim. Aqui na favela, já tem gente deitado no chão, no corredor, no beco e/ou no cantinho considerado mais seguro da casa. Não temos paz!", comentou mais um.

O clima segue tenso! Vídeo enviado por morador aqui do Alemão é possível ouvir os tiros dessa operação da PRF pic.twitter.com/d76rLAbIwH — Rene Silva (@eurenesilva) May 24, 2022

Estamos no lugar mais seguro da nossa casa, o beco.

As rajadas ecoam nos nossos ouvidos e chega a doer.

Pq vcs não se mudam? Pq não temos condição e a nossa condição no momento é estar aqui.

Não desejo a ninguém o que passamos nesse territórios. pic.twitter.com/z016WOtjl8 — Nega Rê (@RenataTrajano1) May 24, 2022 5h35 - Moradores do Complexo da Penha, na Zona Norte, relatam tiros desde 4h da manhã. Segundo informações, policiais do Comando de operações especiais e da Polícia Rodoviária Federal estão neste momento realizando uma grande operação na comunidade pic.twitter.com/H3P2pMFc3R — Voz das Comunidades (@vozdacomunidade) May 24, 2022

Ação em fevereiro com vários mortos

Adriano de Souza Freitas, o Chico Bento, principal alvo da operação, não foi encontrado pelos policiais militares, assim como nenhum outro alvo de mandado de prisão na ação.

Sete fuzis, quatro pistolas, 14 granadas, cocaína, maconha e uma carga roubada de cigarros foram apreendidos e levados para a 22ª DP (Penha). Um homem, que também não estava no escopo da operação, foi preso em flagrante por fazer parte do tráfico local. Uma mulher, que seria responsável pela guarda de um carro com mais de 300 kg de maconha, foi conduzida para a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). Ela foi localizada nas imediações do Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio.