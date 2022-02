Uma operação da Polícia Rodoviária Federal com o Bope na Vila Cruzeiro deixou pelo menos oito mortos. Forças de segurança encontraram um grupo fortemente armado na chegada à comunidade - REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Rio - Oito suspeitos foram mortos durante uma operação da Polícia Militar com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira (11). O tiroteio começou ainda no fim da madrugada, quando moradores já relatavam pelas redes sociais a presença de pessoas baleadas no interior da comunidade. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) faz perícia no local.

A PM e a PRF informaram que as equipes policiais foram atacadas por criminosos logo na chegada à comunidade, antes das 6h. Segundo policiais envolvidos na ação, era um "bonde fortemente armado". Houve tiroteio e oito suspeitos foram mortos. Sete fuzis, quatro pistolas, 14 granadas, cocaína, maconha e uma carga roubada de cigarros foram apreendidos e levados para a 22ª DP (Penha). O objetivo da operação era cumprir mandados de prisão contra membros de uma quadrilha de roubo de cargas.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram os blindados da Polícia Militar, os chamados caveirões, avançando por uma ruas da favela enquanto tiros são disparados. Por conta dos tiroteios, 17 unidades de ensinos municipais da região não vão abrir, afetando 5,7 mil alunos. Além disso, as Clínicas da Família Felipe Cardoso, Aloísio Novis e Klebel de Oliveira suspenderam as atividades externas.

Além dos membros da quadrilha de roubo de cargas, outro alvo da operação é Além dos membros da quadrilha de roubo de cargas, outro alvo da operação é Adriano de Souza Freitas, o Chico Bento , apontado como chefe do tráfico de drogas no Jacarezinho. Ele estaria escondido na Vila Cruzeiro, comunidade também dominada pelo Comando Vermelho.

"Bala voando no Complexo da Penha", escreveu uma moradora. "Por favor, moradores, evitem sair de casa", alertou outra.