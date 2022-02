Wallace Ribeiro de Souza faleceu nesta quinta-feira (10) - Reprodução / Redes sociais

Publicado 11/02/2022 20:14 | Atualizado 11/02/2022 20:36

Rio - Um homem identificado como Wallace Ribeiro de Souza, 28 anos, morreu após ser baleado na última quarta-feira (9) durante ação policial em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O jovem foi atingido quando voltava para casa com amigos pela Avenida Presidente Kennedy, próximo à comunidade do Barro. Ele e outro homem, ainda não identificado e que também teria sido baleado, foram levados ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes. Wallace não resistiu e faleceu na manhã de quinta (10).

Segundo informações da PM, policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) tentavam abordar um veículo suspeito quando foram atacados a tiros. Houve um confronto, mas os criminosos não foram localizados. De acordo com a corporação, os agentes receberam a notícia, posteriormente, de que dois homens haviam sido baleados no local.

A ocorrência foi registrada na 60ª DP (Campos Elísios) e dois fuzis dos militares envolvidos foram enviados à perícia da Polícia Civil. Ainda não há informações quanto ao sepultamento de Wallace.