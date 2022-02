Ação posicionou agentes em pontos estratégicos no entorno de escolas onde há grande fluxo de carros nos horários de saída e entrada de alunos - Divulgação

Publicado 11/02/2022 19:34

Rio - A Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) multou 138 motoristas em toda a cidade na primeira semana da "Operação Volta às Aulas". A ação começou na última segunda-feira (7) e consiste no reforço da fiscalização e na orientação do trânsito dos principais ruas onde há grande concentração de escolas, em especial as particulares, que registram movimento maior de veículos.

De acordo coma GM, a operação não tem data para acabar e conta com 41 guardas municipais do Grupamento Especial de Trânsito (GET). Esses agentes estão fazendo o monitoramento do tráfego, orientando motoristas e auxiliando na travessia de alunos. O trabalho visa dar fluidez ao trânsito e evitar acidentes.

O esquema coloca os agentes no entorno de 45 escolas que possuem grande movimentação de veículos nos horários de entrada e saída de alunos. O patrulhamento é feito a pé e motorizado.

Para o comandante da GM-Rio, inspetor geral José Ricardo Soares, a ação tem seu objetivo alcançado que é orientar pais e responsáveis de alunos para a maneira mais segura e de menor impacto no trânsito. "A multa é o último recurso, aplicada em casos de desobediência, como na formação de filas duplas ou estacionamento irregular", destaca o comandante.



A operação também retomou as atividades do Grupamento de Ronda Escolar (GRE). Durante o período de férias escolares, as equipes atuaram no patrulhamento das escolas com foco na proteção das instalações. Com o retorno dos alunos, passaram a realizar o patrulhamento preventivo com foco na segurança de alunos, responsáveis e professores, além da proteção das instalações.

Segundo a GM, os agentes da GRE também fazem atividades socioeducativas com atividades lúdicas para as crianças e palestras para os adolescentes que visam a conscientização de temas relevantes de cidadania e proteção de direitos, como no caso da Educação para o Trânsito, Prevenção à Violência, Prevenção à Dengue, ao Coronavírus, entre outras coisas.