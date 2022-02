Alan Ferreira teria sido morto enquanto cortava o cabelo no bairro Vista Alegre, em São Gonçalo - Divulgação

Publicado 11/02/2022 17:36 | Atualizado 11/02/2022 17:44

Rio - Um homem, identificado como Alan Ferreira da Silva, mais conhecido como 'Russão', foi morto a tiros enquanto cortava o cabelo em uma barbearia, localizada no bairro de Vista Alegre, em São Gonçalo, na manhã desta sexta-feira. De acordo com moradores, Alan era uma figura bastante conhecida na região.

Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para ocorrência na Estrada de São Pedro, na altura do número 194, por volta das 10h45. Em seguida, equipes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) também foram acionados e fizeram uma perícia no local. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da região.

As investigações estão em andamento na DH e os agentes realizam diligências em busca de informações para identificar a autoria do crime.

Polícia investiga morte de homem em barbearia de São Gonçalo Reprodução

Amigos de Alan Ferreira não quiseram dar entrevista, mas lamentaram a morte do homem. "Vai em paz meu amigo vai deixar muita saudade que Deus te receba de braços abertos"; "Lamentável! Estou muito sentida. Vai com Deus Allan"; "Meus sentimentos a toda sua família Allan vai deixar muita saudades. Ontem ainda conversamos"; escreveram alguns amigos nas redes sociais.

Ainda não foi divulgado o local e horário do enterro do homem.