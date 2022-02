Cursos e oficinas podem ser presenciais ou online - Divulgação

Publicado 11/02/2022 19:53

Rio - As Naves do Conhecimento estão oferecendo mais de 6 mil vagas de cursos e atividades gratuitos nas áreas de tecnologia, informática, empreendedorismo e inovação. De acordo com a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT), as unidades estão abertas à população carioca e também oferecem oficinas e palestras preparadas para este mês de fevereiro. As atividades podem ser presenciais ou online.

"Esses cursos e oficinas têm como objetivo dinamizar e estimular a compreensão sobre novas tecnologias gerando oportunidades para a população. Temos investido em conteúdos voltados para a capacitação das pessoas, sempre com o foco nas novas demandas do mercado de trabalho", afirmou Willian Coelho, secretário municipal de Ciência e Tecnologia.