Publicado 11/02/2022 19:00

Rio - O nome da Escola Municipal Infante Dom Henrique, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, foi alterado para Escola Municipal Maria Felisberta a partir de uma indicação legislativa da vereadora Benny Briolly. A mudança partiu do desejo das professoras em alinhar as iniciativas da escola ao nome da instituição, visto que Infante Dom Henrique foi um torturador português reconhecido como patrono da escravidão. Com a medida, a unidade se torna a primeira escola a mudar de nome no município.



Segundo Benny, o novo nome homenageia Maria Felisberta, que era formada em pedagogia e fez de sua vida a entrega para o avanço da educação em Niterói. "Maria Felisberta tem um legado que inspira nossos passos em busca de uma educação revolucionária em Niterói. Sua dedicação e perseverança é um marco para nossa cidade. Romper com mais um resquício do processo escravocrata e homenagear quem merece reconhecimento é um grande objetivo para nós", conta a vereadora



Localizada na Engenhoca, a escola atua com a educação antirracista para alunas e alunos da primeira infância. "Eu tinha vergonha de dizer o nome da escola em que trabalho, embora tenha muito orgulho do local e das pessoas com as quais convivo. Como trabalhar a identidade de uma escola com um nome carregado de dor e tragédia?", conta Bárbara Cristina, professora da Escola Municipal Maria Felisberta.