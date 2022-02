Foram apreendidas 92 toneladas de produtos pirateados - Divulgação

Foram apreendidas 92 toneladas de produtos pirateadosDivulgação

Publicado 11/02/2022 17:32

Rio - O volume de produtos pirateados apreendidos pela Operação Foco em 2021 foi quase onze vezes maior que a média anual anterior, registrando 92 toneladas de média mensal. Na questão dos combustíveis, o aumento foi por volta de 142%, sendo que, no Noroeste Fluminense, esse número chegou perto de 680%. O programa é realizado pela Força Especial de Controle de Divisas, ligada à Secretaria de Estado da Casa Civil.

"A atuação dos agentes da Operação Foco é fundamental no controle das divisas do Estado e no apoio ao trabalho das polícias. No último ano, a equipe superou seus números e contribuiu muito para a recuperação de ativos e para a arrecadação do Estado. Vamos fortalecer ainda mais esse trabalho e continuar atuando para reduzir os índices de criminalidade", disse o secretário de Estado da Casa Civil, Nicola Miccione.

Também foram divulgados os dados sobre a apreensão de cervejas em situação irregular. Nos últimos 6 anos, foram apreendidos 2,9 milhões de litros, sendo que em 2021 foram 1,9 milhão de litros. O programa também atua com apreensões de veículos, armas e drogas. Segundo o projeto, esses números contribuem para o aumento da arrecadação tributária e a recuperação de ativos para o Estado. Edu Guimarães é subsecretário especial de Controle de Divisas, que é responsável pela atuação do programa.

"Nossos agentes são incansáveis no combate aos crimes contra o recolhimento de impostos. A nossa Coordenadoria de Inteligência é peça-chave neste processo e o monitoramento e a prisão desses criminosos utilizam dados fornecidos pela Polícia Civil. Fiscalizar as divisas e reprimir o crime e a entrada de armas, drogas e produtos contrabandeados em território fluminense é o nosso principal objetivo."

A Operação Foco registrou em 2021 um acumulado de 16.026 ocorrências policiais, tendo mais de 6 toneladas de entorpecentes recolhidos do tráfico de drogas. Além disso, 318 armas de fogo foram retiradas de circulação. Os agentes também cumpriram 389 mandados de prisão.