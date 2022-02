Material apreendido com o criminoso - Seop / Divulgação

Publicado 11/02/2022 16:36

Rio - Agentes do BRT Seguro, da Secretaria de Ordem Pública (SEOP), prenderam, na noite desta quinta-feira (10), um homem de 23 anos, que não teve o nome divulgado, suspeito de estar escondendo drogas em uma mochila. O caso aconteceu no Terminal do Paulo Portela, em Madureira, na Zona Norte.

De acordo com a polícia, a equipe realizava patrulhamento na estação quando, por volta das 17h30, viu um homem em atitude suspeita, que parecia se desviar agentes. Após abordagem, os policiais encontraram cocaína e maconha escondidas com o rapaz.

Ainda segundo os agentes, 170 itens foram apreendidos, entre eles: 86 tiras de maconha prensada (totalizando 378 gramas); 83 recipientes plásticos contendo cocaína (totalizando 108 gramas) e um tablete de maconha prensada. Todo o material foi enviado para perícia. Além disso, o criminoso estava com dois rádios transmissores e um caderno de anotações do tráfico.

A polícia o conduzu para a 29ª DP (Madureira). Em seguida o detido foi levado para a 27ª DP (Vila da Penha), responsável pela central de flagrantes, onde foi autuado por tráfico de drogas.