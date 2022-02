Ana Karen de Oliveira Ximenes, de 1 ano e 10 meses, recebe alta. Equipe médica que acompanhou menina se despede - Divulgação

Publicado 11/02/2022 15:41 | Atualizado 11/02/2022 16:10

recebeu alta médica nesta sexta-feira.



Rio - Atacada por um pitbull quando brincava no quintal de casal no último dia 16, a menina Ana Karen Oliveira Ximenes, de 1 ano e 10 meses, recebeu alta médica nesta sexta-feira. Ela estava internada há 25 dias no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Com ferimentos graves no rosto e pescoço, entre eles a perda de parte da mandíbula, fraturas e cortes profundos, a menina precisou passar por cirurgia reparadora. O procedimento foi feito por uma equipe de cirurgia bucomaxilofacial.

Segundo informações médicas, a pequena Ana precisou fazer a retirada de um dente que teria sido comprometido pela mordida do cão. O dente estava infeccionado e comprometia a região posterior da mandíbula da menina.



Segundo informações médicas, a pequena Ana precisou fazer a retirada de um dente que teria sido comprometido pela mordida do cão. O dente estava infeccionado e comprometia a região posterior da mandíbula da menina. Após a alta, a menina seguirá sendo acompanhada pela equipe médica do HEAT. A evolução do tratamento será avaliada por exames de imagens e clínicos.

Eudenis de Oliveira Sampaio, mãe da pequena Ana, comemorou a saída da filha da unidade de saúde. ELa agradeceu a Deus e aos profissionais do hospital pela recuperação da filha e lembrou do ataque. "Foi tudo muito rápido. Meu filho de três anos quem fez o alerta enquanto eu estava na cozinha. O cachorro não largava a minha filha. Foi desesperador. Eu só pedia a Deus para não deixar ele matá-la".

A dona de casa lembrou ainda de como foram os momentos logo após o ataque, quando percebeu a gravidade dos ferimentos na filha. "Ela estava mole e muito ensanguentada. Comecei a gritar pedindo ajuda. Mas quero esquecer este momento e agradecer de novo a Deus e a toda equipe do Hospital que salvou a minha filha", garantiu a dona de casa.



Cachorro soltou da coleira



O ataque aconteceu no dia 16 de janeiro, quando o pitbull passeava com o dono. Segundo testemunhas, o cão se soltou da coleira e invadiu o local onde a menina estava. O dono do cão e a família da criança moram na mesma vila, no Ingá, em Niterói, Região Metropolitana.