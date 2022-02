Caio Douglas Nascimento está internado há uma semana em estado grave - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 11/02/2022 14:04

Na quarta-feira da semana passada (2), Caio passou por um procedimento para retirar o projétil da cabeça. Aquele seria o dia em que ele se apresentaria no alistamento militar obrigatório. Alexssandra Nascimento, mãe do adolescente, contou que levava o rapaz em seu carro quando ouviu pelo menos dois tiros no momento em que o filho foi atingido.

Alexssandra vinha de Magé e seguia para Irajá, onde mora. Na Estrada do Porto Velho, ela errou um dos caminhos e entrou na favela.

Desde o ocorrido, a PM já realizou três operações na Cidade Alta e em outras comunidades devido a criminalidade na região.