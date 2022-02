Caio Douglas Nascimento está internado há uma semana em estado grave - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 08/02/2022 09:34

Rio - Segue internado com quadro clínico grave o adolescente Caio Douglas Nascimento, de 17 anos, baleado na cabeça após entrar por engano na Cidade Alta , em Cordovil, há exatamente uma semana, na terça-feira (1º). Caio estava no carro que a mãe dirigia, quando entraram um dos acessos à comunidade.

Nesta terça, a PM faz uma operação na Cidade Alta e em outras comunidades da região. É a terceira ação policial desde que Caio foi baleado.

'Abaixa, Caio': mãe relata susto ao ver cena do filho baleado

Na quarta-feira da semana passada (2), Caio passou por um procedimento para retirar o projétil da cabeça. Aquele seria o dia em que ele se apresentaria no alistamento militar obrigatório. Alexssandra Nascimento, mãe do adolescente, disse que ouviu pelo menos dois tiros no momento em que o filho foi atingido por um disparo.

Alexssandra vinha de Magé e seguia para Irajá, onde mora. Na Estrada do Porto Velho, ela errou um dos caminhos e entrou na Cidade Alta. "Quando eu entrei com meu carro, ouvi um tiro. Olhei para a frente e disse: 'Caio, o cara deu um tiro'. Mas ele deu um tiro para cima. O cara deu um outro tiro e acertou meu carro. Eu falei: 'Abaixa, Caio'. Nós abaixamos. Comecei a orar e continuei dirigindo. Aí ele respondeu: 'Estou abaixado'. No fim da rua, vi a linha do trem e dobrei à esquerda. Quando olhei para ele de novo, vi que o tiro havia acertado a cabeça dele", disse Alexssandra.