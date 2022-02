Momento em que traficante Pai da Alma é preso em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias - Reprodução

Publicado 11/02/2022 15:37

Rio - O traficante André Luiz dos Santos Afonso, conhecido como Pai da Alma, foi preso na manhã desta sexta-feira, em Santa Cruz da Serra, bairro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por agentes da 120ªDP (Silva Jardim).

Ele é apontado por ser um dos líderes do Terceiro Comando Puro (TCP) em São Gonçalo; matar dois soldados do Exército, em 2020; e pelo sequestro-relâmpago de uma mãe e sua filha, em 2021.

Segundo os agentes, Pai da Alma foi preso dentro da casa da família e não mostrou resistência. Ele não estava com armas.

Mortes de soldados

Os corpos dos soldados do Exército Daniel Ferreira dos Santos e Victor Hugo Xavier, ambos de 19 anos, foram encontrados carbonizados dentro de um carro, em São Gonçalo, em junho de 2020. Investigações apontaram que os jovens saíram de um bar e foram interceptados por Pai da Alma e outros traficantes.

As câmeras não mostraram briga no bar onde eles estavam. A polícia acredita que eles tenham sido confundidos com policiais.

Sequestro-relâmpago

Em janeiro de 2021, o criminoso participou pessoalmente do sequestro de uma mulher e sua filha de 14 anos, em um carro. Por cerca de 30 minutos, com dois comparsas, ele ameaçou as vítimas e as conduziu por ruas de São Gonçalo.

Além de roubar seus pertences, o traficante conduziu a vítima até um bar, onde realizou um assalto aos clientes.

O Disque-Denúncia oferecia R$ 1.000 por sua captura.