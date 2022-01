Ana Karen está na UTI do Hospital Estadual Alberto Torres, mas será encaminhada para outra unidade para receber atendimento pediátrico especializado. - Divulgação

Ana Karen está na UTI do Hospital Estadual Alberto Torres, mas será encaminhada para outra unidade para receber atendimento pediátrico especializado. Divulgação

Publicado 17/01/2022 12:26 | Atualizado 17/01/2022 12:36

Rio - Ana Karen Oliveira Ximenes, de 2 anos, estava em casa quando um pitbull a puxou para fora e a atacou. O caso aconteceu em Niterói, Região Metropolitana do Rio, na tarde do último domingo, 16. Segundo testemunhas, o cachorro estava passeando com o dono, mas se soltou da coleira e invadiu o local onde estava a menina. Ana Karen está internada em estado grave na UTI do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo.

A família de Ana Karen e o dono do cachorro moram na mesma vila no bairro do Ingá, em Niterói. Duas pessoas que presenciaram o ataque resgataram a menina e saíram correndo com ela no colo em busca de ajuda. No caminho, encontraram policiais do Segurança Presente de Niterói, que levaram a menina até o Heat. De acordo com os agentes "o dono do cão se apresentou para guarnição por meios próprios no hospital e foi conduzido à 76ª DP para apreciação da autoridade policial, onde foi autuado por omissão na cautela de animais", disseram os agentes do programa, em nota.

Ao chegar ao hospital, Ana Karen, que estava com múltiplas lesões no rosto e na região cervical, foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Haet.



Na manhã desta segunda-feira, a direção da unidade afirmou que Ana Karen foi avaliada, ainda no domingo, por uma equipe da emergência, com pediatra, cirurgião geral e um cirurgião buco maxilofacial. Ainda segundo o hospital, a menina respira sem ajuda de aparelhos. No entanto, ela vai precisar ser transferida para uma unidade que conta com um suporte de terapia intensiva pediátrica.