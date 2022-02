Prédio da Prefeitura do Rio é evacuado após princípio de incêndio - Foto: Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 16/02/2022 15:47 | Atualizado 16/02/2022 16:56

Militares do Quartel Central do Corpo de Bombeiros foram acionados às 15h09 para a ocorrência. Na internet, circulam imagens de milhares de funcionários que precisaram sair do prédio para o pátio. Em nota, a Prefeitura do Rio afirmou que o prédio precisou ser esvaziado por causa da suspeita de incêndio. Rio - O prédio da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova, Região Central, precisou ser evacuado, na tarde desta quarta-feira, após suspeita de incêndio. Não há informações sobre pessoas feridas no local.Militares do Quartel Central do Corpo de Bombeiros foram acionados às 15h09 para a ocorrência. Na internet, circulam imagens de milhares de funcionários que precisaram sair do prédio para o pátio. Em nota, a Prefeitura do Rio afirmou que o prédio precisou ser esvaziado por causa da suspeita de incêndio.

"O prédio da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova, precisou ser evacuado na tarde desta quarta-feira (16/02) para averiguação de um possível incêndio. Após vistoria do Corpo de Bombeiros, nada foi encontrado e o prédio foi liberado", explicou.

Inicialmente, havia a suspeita de que um incêndio teria acontecido no oitavo andar da sede do governo municipal. No local, os bombeiros constataram que a fumaça pode ter sido causada por um curto circuito em um dos andares. Às 16h20, militares do Corpo de Bombeiros finalizaram a ocorrência.