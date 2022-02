Ação foi realizada por agentes da DPCA-NIT - Divulgação

Publicado 16/02/2022 15:30 | Atualizado 16/02/2022 15:48

Rio - Joberth Fillipe de Oliveira Andrade, conhecido como "MC Lindinho", 20 anos, foi preso, no fim da noite desta terça-feira, por agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA- Niterói), na comunidade do Vidigal, no Leblon, Zona Sul do Rio. O cantor era procurado por um roubo a veículo que teria cometido quando ainda era adolescente, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

Segundo informações da especializada, o rapper vive no Jardim Catarina, em São Gonçalo, mas fugiu para a favela no Rio após saber que havia um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara da Infância e Juventude de São Gonçalo. Os agentes da distrital teriam o encontrado circulando por uma rua do Leblon.

O MC teria participado de um roubo a veículo quando ainda era menor de idade, em São Gonçalo. Jobert vive momento de ascensão em sua carreira como rapper. Ele teria participado recentemente de um festival com rappers de todo Brasil recentemente.