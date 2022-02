Atualmente, os ramais mais impactados são o Japeri e o Saracuruna - REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Publicado 16/02/2022 14:10

Rio - Um levantamento da SuperVia apontou que, no mês de janeiro, 203 viagens dos trens foram canceladas ou interrompidas por conta do furto de cabos. A concessionária registrou 120 ocorrências do crime, o que representa aumento de 400% em relação ao mesmo período de 2021. Ao todo, foram retirados 5,7 mil metros de cabos do sistema, também 400% a mais do que no último ano. Atualmente, os ramais mais impactados são o Japeri e o Saracuruna.

Nesse período, a concessionária gastou mais de R$ 216 mil com a reposição dos materiais. De acordo com a empresa, em janeiro de 2021, não houve registro de viagens impactadas. Entretanto, em todo o ano passado, 1.492 viagens foram canceladas ou interrompidas por conta do furto de cabos. O gasto com a reposição foi de R$ 1,65 milhão.

Ainda segundo o levantamento, no último ano houve 861 ocorrências de furto de cabos de cobre de sinalização, um aumento de 142% em comparação a todo o ano de 2020. A SuperVia precisou repor 41,7 quilômetros de cabo, um crescimento de 420%. Também foram registradas 69 ocorrências de furtos de cabos de rede aérea em 2021 e foi necessário repor 6,3 quilômetros deles.

"O furto de cabos prejudica o funcionamento do sistema de sinalização. O controle das composições passa a ser realizado via rádio e não de forma automática, ou seja, os maquinistas aguardam ordem de circulação. Por medida de segurança, os intervalos entre as viagens são ampliados devido à necessidade de aumento da distância entre os trens", alertou a SuperVia.