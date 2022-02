Chuva forte na cidade de Petrópolis, Região Serrana do Rio, deixa dezenas de pessoas mortas e centenas desabrigadas - AFP

Chuva forte na cidade de Petrópolis, Região Serrana do Rio, deixa dezenas de pessoas mortas e centenas desabrigadas AFP

Publicado 16/02/2022 21:09 | Atualizado 16/02/2022 21:10

Rio - Após o temporal que atingiu a cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, nesta terça-feira, o Programa do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) registrou solicitações para localizar 35 pessoas desaparecidas. Até o início da noite desta quarta-feira o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (PLID/MPRJ) recebeu comunicações pela central de atendimento.





Para ajudar às vítimas da tragédia, nesta quarta-feira, o MPRJ criou um Gabinete de Crise que irá articular diversas frentes de atuação e enfrentamento da situação. Os primeiros objetivos são agilizar o processo de identificação dos corpos, vistoriar e acompanhar as necessidades da população nos 16 pontos de apoio que recebem desabrigados, monitorar novos riscos junto aos órgãos competentes e atuar na localização de desaparecidos. O MPRJ também mobilizou campanha para arrecadação e distribuição de doações. Para registrar informações sobre os desaparecidos, basta ligar para o telefone (21) 2262-1049, entrar em contato pelo e-mail [email protected] , ou acessar o site: www.mprj.mp.br/todos-projetos/plid . O cadastro de desaparecidos no banco de dados do PLID será cruzado com outros bancos de dados oficiais. Até o momento, as informações de pessoas que desapareceram estão disponíveis no site http://www.mprj.mp.br/documents/20184/540394/basefotosplid.jpg.Para ajudar às vítimas da tragédia, nesta quarta-feira, o MPRJ criou um Gabinete de Crise que irá articular diversas frentes de atuação e enfrentamento da situação. Os primeiros objetivos são agilizar o processo de identificação dos corpos, vistoriar e acompanhar as necessidades da população nos 16 pontos de apoio que recebem desabrigados, monitorar novos riscos junto aos órgãos competentes e atuar na localização de desaparecidos. O MPRJ também mobilizou campanha para arrecadação e distribuição de doações.

Até o momento, o número de mortos registrados chegou a 80, sendo 37 são mulheres, 22 homens e oito crianças . As buscas por desaparecidos continuam e corpos são encontrados a todo o momento. Entre os mais de 171 pontos de deslizamento, o mais crítico é o do Morro da Oficina: parte da encosta foi abaixo durante a tarde e pelo menos 80 casas foram atingidas. O município decretou Estado de Calamidade Pública e os militares seguem trabalhando.

Após o temporal que caiu na tarde de terça-feira, a região central ficou completamente destruída. Ao menos 12 corpos foram encontrados na Rua do Imperador, uma das mais famosas e turísticas da cidade, próximo ao Museu Imperial ao Palácio de Cristal. Na Rua Teresa, conhecida pelo seu comércio têxtil, uma encosta deslizou e dezenas de veículos ficaram pelo caminho.