Presos confessaram que iriam roubar carga Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 11/02/2022 14:07

Rio - Agentes da Polícia Rodoviaria Federal (PRF) impediram um roubo de cargas, nesta sexta-feira (11), em Japeri, na Baixada Fluminense. A ação aconteceu no quilômetro 76 da BR 493, por volta de 07h30. Dois homens foram presos e um veículo clonado foi recuperado.



Os presos confessaram que iriam roubar carga e que pouco antes da abordagem haviam jogado no mato as armas falsas, que seriam usadas no roubo. Os objetos foram encontrados as margens da rodovia e a ocorrência encaminhará para a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC).