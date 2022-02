Após fechamento, testes vão ocorrer somente nas unidades de saúde - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 11/02/2022 14:31 | Atualizado 11/02/2022 15:45

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) disse, nesta sexta-feira, que os testes realizados nos centros montados pelo governo tiveram uma redução de 66% na taxa de positividade. De acordo com levantamento, os testes confirmados para covid-19 caíram de 35%, na segunda semana de 2022 (de 09 a 15 de janeiro), para 12,1% na quinta semana (de 30 de janeiro a 05 de fevereiro).

A procura pelos exames também foi menor nas unidades de testagem do Estado. Na terceira semana, foram realizados 23.803 diagnósticos, o maior número registrado desde o início do ano, enquanto na última semana avaliada, só foram feitos 3.151.

Para o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, os números confirmam que o Estado já alcançou o pico de contaminações pela nova variante Ômicron. Ainda segundo ele, a nova cepa avança para os municípios do interior fluminense.



"A Ômicron já alcançou o pico de transmissão na maior parte das regiões do estado e agora estamos observando uma queda nos dados. A procura por testes e a taxa de positividade tiveram uma importante redução e, por isso, decidimos desmobilizar alguns polos de testagem. Acompanhamos os indicadores epidemiológicos e percebemos a interiorização da onda de casos provocados pela Ômicron. Diante disso, abrimos um centro de testagem em Campos, no Norte Fluminense", destacou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.



Desde o dia 07 de janeiro, o estado realizou mais de 68 mil exames. Devido a baixa procura por testes nas últimas semanas em algumas unidades, foram desativados os polos do Iaserj, Célio de Barros e os que funcionavam ao lado das UPAs Tijuca e Campo Grande II. O megacentro do Maracanã funcionará até esta sexta-feira.

Ainda segundo a SES, os centros instalados ao lado das UPAs de Bangu, de Marechal Hermes e de Jacarepaguá serão desativados no dia 15 de fevereiro, assim como os que funcionam no PAM Coelho Neto e no PAM Cavalcante.

O fechamento segue no dia 28 de fevereiro, com o encerramento das atividades nos polos da UPA Colubandê e do Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz. A unidade da UPA Campos segue em funcionamento, ainda sem previsão para encerrar as atividades.

Apesar da desmobilização dos postos, as unidades de saúde da rede pública seguem fazendo o teste para covid-19.

Polos da Prefeitura do Rio

As unidades da Prefeitura do Rio também registraram nas últimas semanas redução na procura e nos índices de positividade. Os números também influenciaram no fechamento de pelo menos cinco polos de testagem: Morro do Borel, Pedra de Guaratiba, Complexo do Alemão, Pavuna e Honório Gurgel. O polo instalado no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Engenho de Dentro, foi desmobilizado no início da semana.