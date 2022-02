Policiais invadiram residência e furtaram diversos objetos - Reprodução

Policiais invadiram residência e furtaram diversos objetosReprodução

Publicado 11/02/2022 14:59

Rio A 34ªDP (Bangu) abriu um inquérito para investigar os policiais militares que foram flagrados por câmeras de segurança invadindo uma casa na Vila Aliança, na Zona Oeste do Rio. A PM também abriu uma investigação sobre o caso e afastou os agentes das ruas. Os invasores são lotados no Batalhão de Choque e do Batalhão de Ações com Cães (BAC). A informação foi divulgada pelo RJTV da TV Globo.

Segundo o morador, os agentes furtaram uma caixa de som, um perfume, um quilo de carne congelada e oito caixinhas de água de coco. Além disso, ele afirmou que os PMs não tinham mandado de busca ou qualquer flagrante que justificassem a entrada no imóvel.

O secretário de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Mário Filho, disse na manhã desta sexta-feira que foi instaurado um inquérito para apurar a conduta dos militares que foram flagrados em imagens de câmeras de segurança revirando e furtando a casa de moradores da comunidade Vila Aliança, na Zona Oeste do Rio. O coronel classificou atitude criminosa como "inaceitável" e afirmou que os envolvidos podem até ser expulsos da corporação.

"Essas imagens, a conduta desses policiais são inaceitáveis e inadmissíveis dentro da Polícia Militar. A gente não aceita e não compactua com isso. Uma conduta inaceitável que está sendo apurada de forma muito rígida. É crime com certeza, inaceitável. Ontem mesmo, a partir do momento que tivemos acesso às imagens, a Corregedoria foi acionada, as imagens já estão sendo analisadas, acionamos a nossa perícia para a identificação de vozes. Já foi feito o contato através da Corregedoria com a Auditoria Militar. Então, todos os trâmites para uma apuração rigorosa e transparente estão sendo adotados", informou o coronel Luiz Henrique.

O morador teria decidido instalar um circuito de segurança com transmissão em tempo real depois de, segundo ele, sua casa ter sido revirada por agentes em outras dez ocasiões.