11/02/2022



Rio - Adriano de Souza Freitas, o, principal alvo da operação que matou oito pessoas na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha , nesta sexta-feira, não foi encontrado pelos policiais militares, assim como nenhum outro alvo de mandado de prisão na ação. Até o momento, um homem foi preso em flagrante com posse de armas, mas ele não estava entre os procurados. Uma mulher, que seria responsável pela guarda de um carro com mais de 300 kg de maconha, foi conduzida para a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). Ela foi localizada nas imediações do Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio.

Segundo o comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) Uirá Nascimento, Chico Bento, apontado como líder do tráfico no Jacarezinho, estava protegido por barricadas e conseguiu fugir.

"Essas ações são muito bem planejadas visando não ter nenhum dano colateral durante as ações. São ações cirúrgicas na tentativa de prender criminosos que vêm trazendo problemas para o Rio de Janeiro. Fomos exatamente ao alvo, ele conseguiu escapar, mas a ação foi muito positiva por conta dos resultados obtidos", elogiou o comandante do Bope.

"Por conta de barricadas no terreno, tivemos dificuldade. Esses criminosos sacrificam jovens pretos periféricos, que foram os mortos nesta ação. Estratégia covarde", complementou o porta-voz da PM, o tenente-coronel Ivan Blaz.



O comandante do Bope, Uirá Nascimento disse que nenhum alvo de mandado de prisão foi preso, mas não informou quantos seriam, alegando sigilo. Os nomes de oito mortos ainda não foram divulgados. A PM informou que o local foi preservado e a Polícia Civil, acionada. O Bope e a PRF permanecem na comunidade.

Operação em conjunto



A operação foi em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A PM buscava lideranças do tráfico do Jacarezinho que poderiam ter fugido para a Vila Cruzeiro. Já a PRF buscava por integrantes de quadrilha de roubo de cargas. Segundo os porta-vozes das instituições, os alvos coincidem.



Apesar de não ter cumprido o objetivo, o coordenador da comunicação da PRF considerou a ação exitosa e sem danos colaterais. Houve a apreensão de armas dos suspeitos mortos na ação. "Na ação de hoje, recuperamos veículos roubados, motocicletas, sete fuzis, quatro pistolas, catorze granadas, cargas roubadas, como cigarros contrabandeados, maconha e cocaína. As forças de segurança tiveram bastante resistência", afirmou o chefe da comunicação da PRF, Marcos Aguiar.



A operação foi iniciada às 4h30 desta sexta-feira e está em andamento. Segundo as autoridades, a comunidade foi estabilizada no fim da manhã, entre 10h30 e 11h.



As unidades de saúde também foram prejudicadas. As Clínicas da Família Felipe Cardoso, Aloísio Novis e Klebel de Oliveira, no Complexo da Penha, não terão atividades externas. Agentes comunitários de saúde, por exemplo, tiveram que deixar de circular pela comunidade.