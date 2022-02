Uma operação da Polícia Rodoviária Federal com o Bope na Vila Cruzeiro deixou pelo menos oito mortos. Forças de segurança encontraram um grupo fortemente armado na chegada à comunidade - REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Uma operação da Polícia Rodoviária Federal com o Bope na Vila Cruzeiro deixou pelo menos oito mortos. Forças de segurança encontraram um grupo fortemente armado na chegada à comunidadeREGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Publicado 11/02/2022 09:06 | Atualizado 11/02/2022 10:48

Rio - Além do saldo de oito suspeitos mortos em confronto, a operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com a Polícia Militar na Vila Cruzeiro, nesta sexta-feira (11), deixou consequências para os moradores. Ao menos 17 escolas municipais da região ficarão fechadas ao longo do dia, afetando cerca de 5,7 mil alunos que não terão aulas.

Além das creches e escolas municipais, as unidades de saúde também foram prejudicadas. As Clínicas da Família Felipe Cardoso, Aloísio Novis e Klebel de Oliveira, no Complexo da Penha, não terão atividades externas. Agentes comunitários de saúde, por exemplo, deixarão de circular pela comunidade.

As escolas municipais afetadas são:

- Escola Municipal Bernardo de Vasconcellos, 527 alunos

- Creche Municipal Caracol, 47 alunos

- Escola Municipal Joracy Camargo, 628 alunos

- Ciep Deputado José Carlos Brandão Monteiro, 318 alunos

- Escola Municipal Monsenhor Rocha, 675 alunos

- Creche Municipal Betinho, 95 alunos

- EDI Almir Leite Ribeiro, 357 alunos

- EDI Maria de Lourdes Ferreira, 181 alunos

- Creche Municipal Carlos Drummond de Andrade, 153 alunos

- Creche Municipal Tempo de Aprender, 159 alunos

- Escola Municipal Leonor Coelho Pereira, 741 alunos

- EDI São Vicente, 429 alunos

- Ciep Maestro Francisco Mignone, 361 alunos

- EDI Sargento Jorge Faleiro Souza, 145 alunos

- Escola Municipal Odilon de Andrade, 458 alunos

- EDI Professora Tania da Rocha Correa, 262 alunos

- EDI Coronel Assunção, 204 alunos

Oito mortos em confronto: 'bonde fortemente armado'

Oito suspeitos foram mortos durante a operação da Polícia Militar com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha. O tiroteio começou ainda no fim da madrugada, quando moradores já relatavam pelas redes sociais a presença de pessoas baleadas no interior da comunidade. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) fará perícia no local.



A PM e a PRF informaram que as equipes policiais foram atacadas por criminosos logo na chegada à comunidade, antes das 6h. Segundo policiais envolvidos na ação, era um "bonde fortemente armado". Houve tiroteio e oito suspeitos foram mortos. Sete fuzis, quatro pistolas, 14 granadas, cocaína, maconha e carga roubada foram apreendidos e levados para a 22ª DP (Penha). Segundo a PRF, o objetivo da operação era cumprir mandados de prisão contra membros de uma quadrilha de roubo de cargas.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram os blindados da Polícia Militar, os chamados caveirões, avançando por uma ruas da favela enquanto tiros são disparados.

Vila Cruzeiro operação PM e PRF pic.twitter.com/axM6gnUHg5 — JORGE (@jorgejjm) February 11, 2022

Além dos membros da quadrilha de roubo de cargas, outro alvo da operação é Adriano de Souza Freitas, o Chico Bento, apontado como chefe do tráfico de drogas no Jacarezinho. Ele estaria escondido na Vila Cruzeiro, comunidade também dominada pelo Comando Vermelho.