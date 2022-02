Prefeitura poderá contratar funcionários do BRT de forma temporária - Divulgação

Publicado 11/02/2022 17:19

compra de novos 20 ônibus articulados para o corredor TransOlímpico. Plano também pretende zerar a fila do Sisreg. Rio - O acordo de resultados firmado pela Prefeitura do Rio, nesta sexta-feira, que prevê ações na Saúde, Educação, Infraestrutura e também no transporte. Uma delas anunciada trata da conclusão da licitação do BRT, transferência de concessão, implantação de novo sistema de bilhetagem e a

As três metas devem ser concluídas até dezembro, sendo a primeira prevista no plano, a compra dos 20 ônibus articulados para julho. Em seguida, o plano prevê a conclusão da licitação para implantação do sistema de bilhetagem eletrônica do transporte na cidade, em novembro. Por último, está a conclusão da licitação do BRT e a transferência total da concessão para a nova administradora.

Todas as metas fazem parte de melhorias anunciadas pela Prefeitura do Rio já no fim do ano passado, quando foi divulgado o balanço do primeiro ano de gestão. Os 20 articulados, por exemplo, fazem parte de um montante de cerca de 600 previstos para serem comprados até meados de 2023. As unidades devem fazer parte do primeiro lote de 200 que estavam previstos para o segundo semestre deste ano. Os novos coletivos devem ser usados no BRT Transolímpico.

O planejamento da Prefeitura também inclui ações de melhoria na infraestrutura e conservação da Cidade, como o recapeamento de 450 km de vias urbanas dentro do Programa Asfalto Liso e a requalificação de 50 km de ruas por meio do Programa Bairro Maravilha.

"Se nós cumprimos com as metas vocês podem ter certeza que a cidade estará sorrindo. Temos recursos, estamos com a casa organizada e todos sabem aonde chegar", disse o prefeito do Rio, Eduardo Paes.