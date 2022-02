Prefeitura do Rio de Janeiro - Reprodução / Internet

Publicado 11/02/2022 06:00

Rio - A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, divulga, nesta sexta-feira (11), as metas que compõem o Acordo de Resultados de 2022. O conjunto de ações vai resultar na entrega de melhores serviços públicos até dezembro, como a realização de 330 mil procedimentos de saúde de pessoas que aguardam na fila do Sisreg e a ampliação vagas creches para crianças de zero a três anos.

De acordo com a pasta, a execução das ações só é possível em função do reequilíbrio das finanças municipais, que resultaram em um orçamento de R$ 40 bilhões para este ano, 28% a mais que o disponível em 2021.

A iniciativa foi implantada nas duas gestões anteriores do prefeito Eduardo Paes, mas ficou suspensa entre 2017 e 2020. O programa voltou a vigorar no município do Rio no ano passado, voltado para as principais áreas arrecadadoras da cidade. Agora, será estendido para todo o funcionalismo.

"O nosso foco sempre foi a entrega do melhor serviço público aos cariocas. O Acordo de Resultados é uma forma de garantir que o que a gente planejou seja entregue: realização de consultas e cirurgias, reformas de escolas, vagas em creches, melhoria do BRT, ruas com asfalto novo e etc. Assim damos mais qualidade de vida para a população e valorizamos o servidor que bater meta com um bônus", disse o Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo.

Ao todo, o programa prevê 282 metas divididas em 39 órgãos municipais. Na Saúde, uma delas é zerar a fila do Sisreg a partir da realização de 330 mil procedimentos até o final do ano. As ações também preveem a implantação de 8 centros de especialidades médicas e a ampliação para 55% da cobertura primária, garantindo 100% nas áreas mais vulneráveis da cidade.

Já as metas na Educação incluem a reforma de mais de 100 escolas, a criação de cinco novas unidades escolares de ensino bilíngue, ampliar para 9 mil as vagas em creches escolares para crianças de zero a três anos, e expandir o ensino integral para 38% dos alunos da rede municipal.