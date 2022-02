Internos fazem motim na Escola João Luiz Ales - Divulgação

Publicado 10/02/2022 21:03

Rio - Internos do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) realizaram, nesta quarta-feira, uma nova rebelião na Escola João Luiz Ales (EJLA), na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Ao todo, 12 jovens atearam fogo em espumas de colchões na galeria de seus alojamentos. De acordo com o Degase, os próprios agentes da unidade controlaram a situação.



Um adolescente se feriu levemente e foi levado ao Hospital Municipal Evandro Freire. Seu estado de saúde é estável. Ele segue em observação e fora de perigo. De acordo com testemunhas, o ambiente na unidade está hostil há alguns dias.

No momento, a unidade encontra-se normalizada e a ocorrência foi registrada na 21°DP (Bonsucesso). Em nota o Degase afirmou ainda que "todos os agentes da unidade EJLA que controlaram a situação cumpriram todos os protocolos de segurança necessários, assegurando o controle total da unidade."

Uma outra rebelião, ocorrida no dia 26 de janeiro, terminou com a fuga de sete detentos da 21ª DP . De acordo com a Polícia Civil, eles foram levados para a unidade policial depois de se envolverem em uma confusão na Escola João Luiz Alves (EJLA), na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio.

Na ocasião, 15 jovens teriam ateado fogo em espumas de colchões dos alojamentos e, por se tratar de dano ao patrimônio público, eles foram encaminhados para à 21ª DP para prestarem esclarecimentos. Na delegacia, eles ficaram com as mãos algemadas para a frente. Enquanto eles aguardavam para prestar depoimento, sete deles conseguiram pular o muro e fugir.