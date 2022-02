Disque Denúncia divulgou o cartaz de Fabio Argão Von Dollmger nesta quinta-feira (10) - Divulgação

Disque Denúncia divulgou o cartaz de Fabio Argão Von Dollmger nesta quinta-feira (10) Divulgação

Publicado 10/02/2022 19:39

Rio - O Disque Denúncia divulgou nesta quinta-feira (10) um cartaz para pedir informações sobre o paradeiro de um homem identificado como Fabio Argão Von Dollmger, de 27 anos, que está desaparecido há quase 10 dias. No dia 1º de fevereiro, ele saiu de sua residência em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, dizendo que iria fazer uma entrevista de emprego. Até o momento, não há pistas sobre o que pode ter acontecido com Fabio.



Segundo os familiares, o jovem sofre de problemas psiquiátricos. O caso é investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

Caso tenha informações, entre em contato:



Central de atendimento: (21) 2253-1177 ou 0300 253 1177;



WhatsApp Desaparecidos: (21) 98849-6254;



Clique para enviar uma mensagem:



https://bit.ly/2s1SyfH



Facebook: https://www.facebook.com/desaparecidos.org/



Site: https://www.desaparecidosdd.org.br/



Instagram: https://www.instagram.com/desaparecidos.disquedenunciarj/?hl=pt-br

(21) 98849-6254;

Aplicativo para celular - Disque Denúncia RJ

Clique para instalar:



https://play.google.com/store/apps/details?id=br.org.disquedenuncia&hl=en_US

Clique para instalar: